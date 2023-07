Mistrz świata pod ostrzałem. „Jego postawa zażenowała całe środowisko”

Udawał defekty, bo nie umie przegrywać

Nicki Pedersen podczas piątkowego meczu w Lesznie nie radził sobie z rywalami, przegrywał z kretesem. Kolejny raz zaczął udawać defekty, bo nie chciało mu się dojeżdżać do mety. Zjeżdżał po prostu z toru, nawet nie patrząc w kierunku silnika, co często robią żużlowcy markujący awarię sprzętu. Jemu zwyczajnie nie chciało się dalej jechać, bo przegrywał. A przegrywać nie umie i zapewne - jako że ma 46 lat - już się nie nauczy. Jego postawa zażenowała całe środowisko, łącznie z działaczami Zooleszcz GKM-u.

Dość tolerancji, pora na kary?

W środowisku żużlowym wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób można by ukrócić tak bezczelne i powtarzalne zachowania Pedersena. Jedni mówią o niepodpisywaniu z nim kontraktu (to raczej mimo wszystko mało realne), inni o karach finansowych.

Należy pomyśleć nad jakąś formą ukarania. Bezwzględnie ukrócić tak niesportowe, ohydne zachowania. Pedersen jako trzykrotny mistrz świata uważa się chyba za kogoś, komu wolno robić wszystko. I tu się myli, bo obowiązują go te same zasady, co innych

Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie? Mogą go załatwić w podobny sposób

Krążą pogłoski o tym, że część zawodników forsuje pomysł zakładający zjeżdżanie z toru, gdy będzie się jechało za Pedersenem na czwartym miejscu. Wówczas ten zjeżdżający absolutnie niczego nie traci (choć w GP już na przykład by tracił, bo literka jest słabsza niż zero), a Pedersen może w końcu poczuć to, co czują jego rywale. Swoją postawą Nicki narobił sobie mnóstwa wrogów, choć z racji jego stylu jazdy, od lat ma ich bardzo wielu. Dobrze wiemy, że spowodował liczne kontuzje, a do tego wywoływał skandale. To jego cecha rozpoznawcza, ale wszystkiego nie można zrzucać na trudny charakter.