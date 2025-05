Mistrz świata pod falą krytyki. Ekspert nie szczędzi ostrych słów

Nie chciałby być w skórze właścicieli GKM-u Grudziądz

Max Fricke rozczarowuje. Inni są lepsi

Na pewno kibice, jak i sam Fricke liczyli na dużo lepsze rezultaty w tym roku. Minęła czwarta kolejka, a na koncie dopiero... jedna zdobycz dwucyfrowa. Dla zawodnika takiej klasy to zdecydowanie za mało. To pokazuje, że jest spory problem z złapaniem odpowiedniej prędkości.

- Dlaczego ktoś jest słaby? Bo inni są lepsi. Jeżeli Fricke z formą, przygotowaniem pozostał na poziomie jak rok temu, to wtedy się cofa. Trzeba mieć wszystko pod baczną obserwacją to, co się dzieje. Ruchy zawodników, sprzęt. U niego tego nie było, to się odbija w postaci zdobytych punktów - wyjaśnia Krzystyniak.

Zawodnicy to wspaniali negocjatorzy

- On jeździ za ogromne pieniądze, ale to inny temat. Można pomyśleć, że nie żal nam tych Panów, którzy podpisują kontrakty z zawodnikami. Oni się na to zgadzają. Gdyby usiedli, dogadali się o cięciu kosztów, ale do niczego takiego nie doszło. Zawodnicy to są wspaniali negocjatorzy, niektórzy nic nie robią, a są w stanie wynegocjować ogromne pieniądze. To wtedy, albo jedna, albo druga strona ma chyba coś nie tak ze sobą - kończy legenda polskiego żużla.