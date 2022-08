Mistrz świata pochwalił się autem za pół miliona

O całej akcji Woffinden opowiedział w najnowszym vlogu na swoim kanale YouTube, gdzie od tego roku regularnie pojawiają się kulisy jego życia - i tego domowego, i tego sportowego. - Buduję ten samochód od jakichś dziesięciu lat. Za każdym razem, gdy jadę g***o, chłopacy przestają nad nim pracować, a gdy wygrywam, wtedy wracają do pracy - mówił Woffinden przed warsztatem, gdzie jest budowany jego samochód.

Woffinden części do auta sprowadza ze Stanów

- Zamówiliśmy go ze Stanów, rocznik 1967. Wszystko zamawiamy nowe ze Stanów. Dalej możesz zamówić części w pudełkach, oryginalnie zapakowane - nawet instrukcje w środku są oryginalne. Wszystko jest nowe, w pudełku, z 1967 roku. Wciąż możesz dostać wszystko nowe - tłumaczył widzom Tai Woffinden.

- Gdy będzie skończony, będzie to tak, jakbyś wszedł do salonu w 1967 i kupił nowy samochód. Poza częściami takimi, jak silnik, skrzynia biegów. Te elementy są ulepszone tak, że samochód będzie miał do 800 koni mechanicznych i nie powinno z nim być żadnych problemów - zachwalał swoją zabawkę trzykrotny indywidualny mistrz świata.