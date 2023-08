Mistrz świata pił, ćpał, imprezował. Był na dnie

- Tak, to był marzec. Tata dodał też od razu zdanie, że niedługo umrze. Byłem wściekły. To stało się nagle, a ja nie mogłem się opanować. Na początku nie potrafiłem tego zrozumieć. "Ok, na raka choruje wiele osób, ale dlaczego to musiało zdarzyć się akurat mojemu tacie?". Cieszę się, że od tamtej rozmowy mieliśmy jeszcze dla siebie około dziewięciu miesięcy. Daliśmy sobie przez ten czas wiele miłości. Często powtarzaliśmy sobie, że się kochamy. Tata był w moim życiu wyjątkową osobą. Sam był żużlowcem, choć nie jeździł na specjalnie wysokim poziomie. Kiedy zakończył karierę, wymyślił, żebyśmy całą rodziną przenieśli się do Australii. Choroba taty była wielkim ciosem. Zmarł w styczniu 2010 r. Gdy zabrakło go na świecie, chciałem skończyć z żużlem. Przyleciałem z Europy do Australii i przez trzy miesiące non stop imprezowałem. Piłem, ćpałem, jak jakiś szaleniec. Stałem się wykolejeńcem, nie potrafiłem poradzić sobie z tą wielką stratą - powiedział Woffinden w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet.