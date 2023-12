Mistrz świata odwiedził macierzysty klub. Kibice piszą o powrocie

Sezon 2020 był ostatnim, kiedy Mateusz Cierniak startował w barwach tarnowskiej Unii. To właśnie w tym klubie zdał licencję i uczył się żużlowego rzemiosła. Fani wierzą, że jeszcze do nich wróci.

Polak stał się gwiazdą

Gdy odchodził z Tarnowa miał osiemnaście lat. Wówczas miał na koncie jakieś małe sukcesy, lecz prawdziwa przyszłość stała przed nim otworem. Postanowił podpisać kontrakt w Lublinie i z pewnością była to dla niego najlepsza decyzja. Od tamtego czasu zdobył dwa tytuły mistrza świata juniorów oraz trzy medale mistrzostw Polski z Motorem.

21-latek kończy wiek młodzieżowca. Sam niedawno przyznał, że czuje się spełniony, jeśli chodzi o sukcesy w tej kategorii wiekowej. Teraz czeka go duże wyzwanie w gronie seniorów. Nie ma jednak chyba obecnie lepszego miejsca do rozwoju, niż Lublin. Do dyspozycji obok siebie ma chociażby Bartosza Zmarzlika, z którym w dwóch ostatnich latach reprezentował nasz kraj na gali FIM w Liverpoolu.