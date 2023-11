Mistrz świata obraził Polaka! Padły straszne słowa

Holder ocenił sezon i... obraził Pludrę! Straszne słowa

- Sezon 2023 zakończony. Nie ma o czym pisać. Na samym początku zostałem wybity przez bezużytecznego k*****, który, szczerze mówiąc, z***** mi cały rok. Nie martw się, niedługo znów na niego wpadnę. Mimo wszystko dobrze się bawiłem, kocham to g****. Nie mogę się doczekać tego, co nadejdzie - napisał Holder w mediach społecznościowych.



Atak Pludry na Holdera był nierozważny, ale w tym wpisie mistrz świata z 2012 użył skandalicznych słów. Warto zaznaczyć, że zawodnik GKM-u szybko posypał głowę popiołem i chciał przeprosić Australijczyka. Kiedy jednak do niego podszedł, to usłyszał wiele niecenzuralnych słów w swoim kierunku. - Nie podał mi ręki. Co powiedział? Lepiej nie będę powtarzał, bo będą zacytowane same ordynarne słowa. Chciałem zachować się fair play i przeprosić - mówił nam po tych zawodach.