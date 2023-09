Mistrz świata nawołuje. „Trzeba zmienić regulamin”

Wrocławianie za swoich zawodników nie mogą stosować zastępstwa zawodnika. To możliwe byłoby tylko w przypadku kontuzji mistrza świata z 2021 roku, Artioma Łaguty, bowiem to on miał najwyższą średnią biegową w drugiej części rundy zasadniczej DMP. Teraz mistrz świata nawołuje, by zmienić regulamin.