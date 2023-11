Mistrz świata może pakować walizki. Czeka go wczesny koniec kariery?

Tai Woffinden to wciąż ogromna marka i wielka gwiazda sportu żużlowego. To dlatego też corocznie kilka klubów bije się o angaż Brytyjczyka. W tym roku miał oferty z Fogo Unii Leszno oraz z Enea Falubazu Zielona Góra, ale ostatecznie Woffinden postanowił przedłużyć współpracę z Betard Spartą Wrocław, a tamtejsi włodarze obdarzyli go ponownie zaufaniem.