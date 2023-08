Mistrz świata mógł iść pod nóż. Mówi o ważnej decyzji

Pawlicki dziękuje lekarzom i opowiada o rehabilitacji

Po zawodach 28-latek był gościem w mixed-zonie Canal+, gdzie mógł wypowiedzieć się trochę dłużej. - Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyłożyli się do tego szybkiego powrotu, bo na początku spekulacje były takie, że mam się poddać operacji, by zespolić kość. Z doktorem Piontkiem i Cybulskim podjęliśmy decyzję, że jednak zostawiamy tak, jak jest i była to dobra decyzja - stwierdził Pawlicki.



- Chwyciło, jest ten zrost. Wiadomo, że po trzech tygodniach od złamania kość nie jest w 100 proc. zrośnięta, ale chociaż na tyle, żebym mógł rywalizować i dołożyć jakieś punkty. W czwartek dzień zaczynam znowu od rehabilitacji. Wrócę do domu około 19. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o pracę nad nogą, bo jeszcze sporo pracy przede mną - zaznaczył zawodnik.