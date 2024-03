Mistrz świata kończy karierę. Miał problem przez używki

- Z różnych powodów podjąłem decyzję o zaprzestaniu jazdy w klasie specjalnej ze skutkiem natychmiastowym. Celem mojego powrotu do sportu była kolejna jazda w Grand Prix, niestety w zeszłym roku musiałem opuścić wyścig kwalifikacyjny z powodu paskudnej kontuzji nerwu. Niestety, na co dzień borykam się z tą kontuzją, co zadecydowało o podjęciu decyzji o rezygnacji. Z wielką przyjemnością wspominam fantastyczną karierę, w której doświadczyłem wielu wzlotów, ale i upadków. Wszystkie te chwile ukształtowały mnie na to, kim jestem dzisiaj, i zawdzięczam to wielu osobom, które wspierały mnie i zachęcały przez te wszystkie lata. Jestem bardzo dumny, że mogłem być częścią holenderskiego sukcesu podczas zeszłorocznych Drużynowych Mistrzostw Świata na długim torze w Roden i że mogłem dodać ten czwarty tytuł mistrza świata do swojej listy osiągnięć - przekazał w oświadczeniu. Reklama

Niezbyt popularna w Polsce odmiana sportu żużlowego robi furorę za naszą zachodnią granicą, czyli w Niemczech. Tam ludzie przychodzą na stadiony bardzo licznie. Podobnie sprawa ma się w Holandii. Najciekawsze jest to, że w zasadzie żaden żużlowiec uprawiający tę odmianę żużla nie jest zawodowcem. To ludzie, którzy speedway po prostu kochają i choć poświęcają mu się w pełni, nominalnie pracują w innych branżach. I tak na torach możemy spotkać hydraulika, kierowcę TIR-a, właściciela firmy ogrodniczej czy spawacza. Zapewne z samej podstawowej pracy ci zawodnicy godnie by wyżyli, ale mimo tego chcą w weekendy ścigać się na żużlu.

Raczej trudno oczekiwać, by kiedykolwiek grass lub long track zagościł na poważnie na terenie Polski. Przede wszystkim nie mamy torów, bo do tych odmian potrzebne są obiekty o długości od 700 do 1200 m. Próbowano robić zawody long tracku w Rzeszowie czy Ostrowie, ale spotkało się to z dużą krytyką ze strony zawodników. Przypomnijmy, że w 2022 w mistrzostwach świata na długim torze mieliśmy nawet reprezentanta Polski. Zakwalifikował się Stanisław Burza. Szału nie zrobił, ale w kilku turniejach wypadł naprawdę nieźle.

