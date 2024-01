Mistrz świata juniorów w cieniu kolegi. To miał być jego atut

Smektała miał odzyskać blask na leszczyńskim torze

Mistrz świata juniorów z 2018 roku opuszczał Unię jako 22-latek ze średnią biegową 1,863. Wtedy na leszczyńskim torze zdobywał średnio ponad 2,1 pkt/bieg . - W życiu sportowca potrzebne są nowe bodźce i nowe wyzwania. Czuję, że to jest właśnie ten moment, w którym muszę wyjść z popularnej "strefy komfortu" i dokonać zmian, żeby zrobić kolejne kroki naprzód - tłumaczył kibicom na Instagramie. Życie pokazało, że do tej strefy "komfortu" wrócił po dwóch przeciętnych sezonach w Częstochowie. Mecze wyjazdowe w wykonaniu Smektały tylko nieznacznie się pogorszyły, jednak dużo słabiej prezentował się na swoim nowym domowym torze (zdobywał średnio ponad 1,6 oraz 1,7 pkt/bieg) . Wyniki dały zawodnikowi do myślenia, uznał, że najlepiej będzie w domu i porozumiał się z Unią odnośnie kontraktu na 2023 rok.

Były prezes Unii Leszno się z tego cieszył

Rufin Sokołowski, bo o nim mowa, bardzo chwalił powrót Smektały. - Myślę, że w Lesznie będzie miał łatwiej niż w Częstochowie czy gdziekolwiek indziej. Załóżmy, że tam miał z 20 meczów wyjazdowych w sezonie, a teraz będzie miał z 10. Uważam, że też wydoroślał, wielu rzeczy się nauczył. Ja mu życzę jak najlepiej, tak samo jak swojemu klubowi. Ale będzie to bardzo trudny sezon. Smektała to chłopak stąd, niech szczęście go nie opuszcza - mówił w wywiadzie dla naszego portalu.



Sprawdźmy zatem, jaki był to sezon dla wychowanka Unii. Indywidualnie został sklasyfikowany na 30. miejscu spośród najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi. Dla żużlowca, który w przeszłości bywał już w drugiej dziesiątce, nie jest to wybitne osiągnięcie. Na wyjazdach Smektale znów wiodło się przeciętnie (średnia 1,425), ale wyjazdy już się mocno poprawiły (1,902). Nie był to najlepszy sezon, jeśli chodzi o mecze domowe, ale widoczna jest poprawa w porównaniu, z tym, co prezentował w Częstochowie.



25-letni żużlowiec pozostał w Unii na kolejny rok. W drużynie doszło tylko do kosmetycznych zmian.