Były uczestnik cyklu Grand Prix - i zarazem mistrz świata w drużynie - w Betard Sparcie miał wrócić do swojej najlepszej formy. Na razie nie jest jednak w stanie dopasować sprzętu do nowego domowego toru. 5+1, 6+1 i 6+1 - takie wyniki do tej pory wykręcał Pawlicki we Wrocławiu. Jak na zawodnika tej klasy, są to wyniki co najwyżej przeciętne.