Mistrz świata dał się porwać pasji. Mówi też o przyszłości

Tai Woffinden stanie na scenie głównej Euforia Festivalu w najbliższą sobotę, 1 lipca. Występ Brytyjczyka zaawizowano na godzinę 19:20. Woffinden będzie cieszył swoją muzyką zgromadzony pod sceną tłum przez około 40 minut. Bilety na to wydarzenie wciąż są w sprzedaży, a można je zakupić, klikając W TEN LINK .

Złapał muzycznego bakcyla

Mateusz Wróblewski, INTERIA: Występ na festiwalu muzycznym za konsoletą DJ-ską to spełnienie marzeń z dzieciństwa, czy pasja, która pojawiła się w pana życiu niedawno?

Tai Woffinden, Betard Sparta Wrocław : - To pasja, która pojawiła się w moim życiu w ciągu ostatniego roku. Złapałem bakcyla po zobaczeniu festiwalu Fisher w Perth, w Australii.

Tworzenie muzyki to rodzaj relaksu, który pozwala panu oderwać myśli od sportu żużlowego?

- Tworzenie muzyki to dla mnie po prostu zabawa, którą zajmuję się podróżując z kraju, do kraju. Zresztą, sprawdźcie sami moje kawałki na platformach streamingowych i dajcie znać, co myślicie!