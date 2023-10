Mistrz świata chce się odbić. Czy dla niego jeszcze jest nadzieja?

Kildemand dostał kolejną szansę w Stali. Piskorz tłumaczy

Duńczyk wykręcił trzynastą średnią biegową w całej II lidze - 1,919. Koniec sezonu nie układał się po jego myśli, ale w Rzeszowie postanowili kontynuować z nim współpracę. - Peter zostaje na kolejny sezon, ponieważ taka jest nasza koncepcja. Od początku naszym założeniem była budowa składu w oparciu o trzon drużyny z drugoligowych torów - wyjaśnia menadżer Stali.



- Peter był jednym z czołowych zawodników. Owszem, miał słabszą końcówkę, ale w wielu meczach to on ciągnął zespół do zwycięstw. Wierzymy, że dobrze przygotuje się do rozgrywek. Jestem przekonany, że się odbuduje i niejednokrotnie pokaże swoją wartość - dodaje nasz rozmówca.