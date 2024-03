Mistrz świata był wściekły. Pękały kości, kamienie wywozili taczkami

Znów pojadą w Poznaniu. Obawiają się powtórki

Finał mistrzostw Polski par klubowych znów odbędzie się w Poznaniu. Oczywiście świetnym pomysłem jest organizacja tego typu zawodów w ośrodkach z niższych lig i to nie ulega wątpliwości. Niemniej kibice obawiają się, że znów może dojść do jakichś problematycznych sytuacji. - Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie w porządku, ale jakoś pewien nie jestem. W Poznaniu zawsze coś się dzieje. Nie wiem, czy to kwestia toru czy organizacji. Ale mam obawy o zawody w tym mieście. Chyba sobie daruję wyjazd na nie - pisze jeden z kibiców Startu Gniezno.



- Przede wszystkim tam jest potworna nuda. Nic się nie dzieje. Jeśli dodatkowo są te kamienie, to już naprawdę kiepska sprawa. Jestem za organizacją zawodów w twoich miejscach, ale one muszą być na to przygotowane - dodał pan Krystian z Tarnowa. Sporo jest podobnych opinii. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem Poznań podoła. Stawka mistrzostw Polski par klubowych wciąż jest duża i startują tam naprawdę duże nazwiska, których kibice ze Speedway 2. Ekstraligi nie mają możliwości oglądać na co dzień.