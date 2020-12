Bartosz Zmarzlik to prawdziwy fenomen na każdej płaszczyźnie. Żużlowy mistrz świata w grudniu udał się na obóz do Dubaju. Zawodnik trenuje w na piaszczystych pustyniach w temperaturze 30 stopni.

Zdaje się, że nasz mistrz ciągle nie ma dość. Polak zdominował dwa ostatnie sezony, a teraz robi wszystko, aby w przyszłym roku powalczyć o trzeci z rzędu tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Bartosz Zmarzlik nie daje sobie ani chwili wytchnienia. Sezon skończył w październiku, a prawie cały listopad spędził w rozjazdach pojawiając się w telewizji, reklamach i spełniając swoje obowiązki marketingowe.

Przyszedł grudzień, ale mistrz nie zamierza odpoczywać. Ostatnio pochwalił się na swoim Instagramie treningami prosto z Dubaju. Żużlowiec dzięki wsparciu koncernu Orlen udał się na krótki obóz wraz z Maciejem Giemzą (polski motocyklista, uczestnik Rajdu Dakar) oraz swoim klubowym kolegą z Moje Bermudy Stali Gorzów - Andersem Thomsenem. Podczas, gdy niektórzy zawodnicy grudzień spędzają na wakacjach i odpoczynku, Zmarzlik trenuje na motocrossie w temperaturze 30 stopni.



Polak skorzystał na byciu częścią Orlen Teamu. Dzięki temu prościej było mu zorganizować cały wyjazd. A takiej formy treningów (i to jeszcze w grudniu) najpewniej nie wdrożył wcześniej żaden inny żużlowiec. Dawniej jazdę na motocrossie jako formie przygotowań do sezonu mocno propagował Tomasz Gollob. Mistrz świata z 2010 roku każdej wiosny wyjeżdżał na krótki obóz motocrossowy do Hiszpanii, gdzie miał okazję trenować m.in. z Taddym Błażusiakiem. Gollob zawsze mocno podkreślał, że bez motocrossu nie byłoby jego sukcesów na żużlu. W ślad za nim poszli inni zawodnicy, a teraz wydaje się, że Zmarzlik zrobił właśnie jeszcze jeden krok do przodu.