Mistrz stoi przed wielką szansą. Może mieć weekend marzeń

Finałowe zmagania Drużynowego Pucharu Świata jak na razie nie podbijają serc sympatyków czarnego sportu . Na trybunach Stadionu Olimpijskiego podczas dwóch półfinałów nie zasiadło zbyt wielu kibiców. Ponadto z toru wieje ogromną nudą i gdyby nie świetny pojedynek Australijczyków i Duńczyków w środę, to większość fanów oglądających zawody w telewizji najprawdopodobniej usnęłoby jak małe dzieci po wieczornej dobranocce.

Domowy obiekt Betard Sparty Wrocław z pewnością szczelnie wypełni się dopiero w najbliższą sobotę, ponieważ w barażu również nie spodziewamy się frekwencyjnych cudów. Nic nie elektryzuje kibiców tak bardzo jak medalowa rozgrywka, zwłaszcza, że organizujący turniej Polacy uznawani są za głównych faworytów do złota. Rafał Dobrucki postanowił nie ryzykować i wystawił do boju swoich sprawdzonych ludzi. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski oraz Patryk Dudek od wielu sezonów bawią kibiców w biało-czerwonych szalikach w cyklu Grand Prix. Dominik Kubera oraz Janusz Kołodziej to natomiast ścisła czołówka PGE Ekstraligi.