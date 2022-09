Mistrz pożegnał się w wielkim stylu. To koniec pewnej epoki

Noty dla zawodników Motoru Lublin:

Jarosław Hampel 5. Powoli można powiedzieć o nim, że jest jak wino - im starszy, tym lepszy. Na początku tego sezonu co niektórzy nie chcieli go widzieć w składzie. W dalszej części pokazał jednak przeogromne doświadczenie i summa summarum był jednym z autorów wielkiego sukcesu Motoru.

Maksym Drabik 5-. Przebudził się w najlepszym możliwym momencie. Najwierniejsi kibice co prawda na długo nie zapomną mu fochów i licznych wpadek, ale nie da się ukryć faktu że nie byłoby złota lublinian gdyby nie jego świetna postawa w rewanżu.

Mikkel Michelsen 3. Walczył z bólem i chyba wygrał. Może i po drodze do biegu czternastego zaliczył kilka słabszych wyścigów, lecz gdy przyszło do wspomnianej gonitwy, to zachował zimną krew i wraz z Dominikiem Kuberą przypieczętował triumf Motoru w PGE Ekstralidze.