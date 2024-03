Mistrz Polski zmienił nazwę. Padają mocne słowa i trudne pytania

Był Platinum Motor Lublin, jest Orlen Oil Motor. Zmiana nazwy żużlowego mistrza Polski stała się faktem, bo choć tytularny sponsor na sezon 2024 jest ten, co przed rokiem, to teraz będzie promował inny produkt. Dla klubu to nie ma większego znaczenia, o tyle, że do kasy i tak wpadnie okrągły milion. Fani się też nie przejęli. Żartują, że zaczynają się uczyć nowej nazwy. Martwi ich jednak coś innego.