Mistrz Polski zaskoczył na koniec okienka

Betard Sparta Wrocław odsłoniła wszystkie karty

W niedzielę mistrz Polski dokonał ważnych ogłoszeń. Przede wszystkim oficjalnie poinformowano o przedłużeniu umowy z Maciejem Janowskim. To było formalnością. Żużlowiec pracuje na miano legendy Sparty. 30-latek spędził w klubie już trzynaście lat. W 2021 roku odjechał on kosmiczny sezon, notując średnią ponad 2,5 punktu na bieg. Polak okazał się najjaśniejszą postacią drużyny, która sięgnęła po mistrzostwo Polski.

Ponadto wrocławianie ostatecznie dopięli transfer Francisa Gustsa. O tym temacie plotkowano długo. Łotysz mógł zostać w Lokomotivie Daugavpils, ale ostatecznie wybrał ofertę Sparty i skupi się na jeździe w Ekstralidze U-24. Patrząc na talent zawodnika, pewnie niejednokrotnie pojawi się on także w składzie pierwszej drużyny.

Moje Bermudy Stal Gorzów z mocnym zaciągiem do drugiej drużyny

Brązowy medalista mistrzostw Polski również poinformował o wzmocnieniach do drugiego składu. Do klubu dołączyło czterech zagranicznych zawodników. W zespole zaprezentują się Timi Salonen, Anders Rowe, Mathias Pollestad oraz Daniel Klima. Szczególnie ten ostatni wzbudził niedawno zainteresowanie środowiska. Czecha cechuje nietypowa sylwetka na motocyklu. Ponadto mówi się o nim jako o sporym talencie.

Stal Rzeszów ogłosiła duży powrót

Plotki potwierdzono w Rzeszowie. W zespole wciąż znajdzie się Andriej Karpov. Ukrainiec stracił sezon 2021 przez koszmarny wypadek w Grudziądzu. Zawodnik walczył w szpitalu o życie. Wszystko jednak skończyło się szczęśliwie. Oprócz Karpova seniorski skład Stali tworzą: Kevin Woelbert, Eduard Krcmar, Dawid Lampart, Hubert Łęgowik i Paweł Miesiąc. Rywalizacja zapowiada się zatem interesująco.

Orzeł Łódź ma w składzie mistrza świata

W Łodzi może dojść do ciekawej rywalizacji na pozycji U-24. Na kolejny sezon w Orle został Tom Brennan. 20-latek to jeden ze zdolniejszych juniorów w Wielkiej Brytanii. Zawodnik wystąpił w finale Speedway of Nations, w którym Brytyjczycy sensacyjnie sięgnęli po złoty medal. Brennan nie będzie miał jednak łatwego zadania, bo jego rywalami o skład są Luke Becker i Michał Gruchalski.

OK Bedmet Kolejarz Opole stawia na młodzież

Formację juniorską wzmocnił jeszcze Kolejarz. O miejsce powalczy Theo Johansson. Klub wiąże z młodym Szwedem spore nadzieje, gdyż obie strony podpisały porozumienie na aż trzy sezony. Dla Johanssona będzie to szansa na debiut w polskich rozgrywkach i złapanie cennego doświadczenia, które może zaprocentować w przyszłości.