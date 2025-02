Mistrz Polski wyleciał z reprezentacji. To prawdziwy cios, co za degradacja

Żużel. Reprezentacja Polski. Szymon Woźniak spróbuje się odbudować

A miało być tak pięknie. Woźniak sam wywalczył sobie awans do Grand Prix 2024, plasując się rok wcześniej na trzeciej pozycji w Grand Prix Challenge w szwedzkim Gislaved. Był też po najlepszym sezonie w karierze, wykręcając w PGE Ekstralidze średnią biegową 1,974. Po tych sukcesach zatrudnił do swojego teamu czterokrotnego mistrza świata Grega Hancocka, który miał mu pomóc odnaleźć się w mistrzostwach świata. Niektóre rzeczy wskazywały na to, że Polak może sobie lepiej poradzić niż było w rzeczywistości.



Widocznie poziom cyklu Grand Prix nadal jest nieosiągalny dla Polaka. Sezon 2024 był dla niego jednym z najtrudniejszych pod względem mentalnym. Oczywiście, Woźniak miewał słabsze sezony, natomiast wtedy był traktowany tylko jako zawodnik drugiej linii. Po odejściu Bartosza Zmarzlika stał się liderem formacji krajowej i trzecim ogniwem w całej Stali. Brak medalu to też efekt nieskuteczności wychowanka Polonii na torze, choć zaznaczmy, że nie zaprezentował wielkiej katastrofy - na liście klasyfikacyjnej znajdziemy go na 27. miejscu ze średnią biegową 1,700.