Mistrz Polski wyciągnął go z fabryki. Europa jest w szoku

Kai Huckenbeck, Mateusz Cierniak, Dimitri Berge, Francis Gusts, Michael Jepsen Jensen czy Rasmus Jensen. To tylko niektóre z nazwisk, jakie w poniedziałek w austriackim Mureck nieoczekiwanie pokonał Vuolas. Fiński żużlowiec tym samym wywalczył awans do SEC Challenge, gdzie podejmie już bezpośrednią walkę o wejście do grona rywalizujących o medale. Jeśli tam też pójdzie po jego myśli, to już będzie coś nieprawdopodobnego. Zresztą Vuolas tak czy inaczej zaszokował ludzi.