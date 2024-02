Mistrz Polski wrócił ze zgrupowania. Zabrakło największych gwiazd

Motor krytykowany jest za szkolenie młodzieży

Na obozie w Zakopanem kadra młodzieżowa spotkała się z psychologiem sportu i trenerem mentalnym. Dni treningowe były zaś wypełnione po same brzegi. - Dzień na obozie zaczynał się o 7:00 wspólnym śniadaniem, koło godziny 9:00 wychodziliśmy na skitury. Ten trening był najdłuższy, w górach spędzaliśmy ok. trzech/czterech godzin z przewodnikiem. Po powrocie wspólnie jedliśmy obiad i szykowaliśmy się do kolejnych zajęć. Był to trening na sali hipoksyjnej lub trening ogólnorozwojowy na sali gimnastycznej. Po treningu szliśmy na odnowę biologiczną i kolację. Dzień kończyliśmy zajęciami z psychologami - opisywał przebieg obozu trener Kuciapa.