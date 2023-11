Mistrz Polski uciekł do innego klubu. Działacz odsłania kulisy rozmów

Walasek wystawił PSŻ Poznań. Prezes komentuje

Kiedy tylko dowiedział się, że w Łodzi nie ma dla niego miejsca, to wrócił do rozmów z innymi pierwszoligowymi prezesami. Zainteresowanych jednak zbyt wielu nie było . Utytułowany żużlowiec sam zgłosił się do PSŻ-u, który od nowa budował zespół po rezygnacji z udziału w I lidze bawarskiego Trans MF Landshut Devils. Prezes Jakub Kozaczyk był zainteresowany, ale najpierw panowie musieli odbyć dłuższy dialog. Działacz poznańskiego klubu opowiedział o negocjacjach z Walaskiem podczas LIVEchatu na kanale PSŻ-u na YouTubie. - Pan Grzegorz Walasek zadzwonił do mnie, już po tym jak wiedzieliśmy, że będziemy jednak w I lidze. Podał swoje wymagania finansowe, na które nie mogliśmy przystać. Dogadaliśmy kwotę za podpis, wszystko było OK, ale stawkę za punkt troszkę ponegocjowaliśmy. Pan Grzegorz zgodził się na te warunki i kazał przysłać kontrakt - powiedział Kozaczyk.

W Poznaniu zaczęli się niepokoić, bo email zwrotny długo nie przychodził. - Miałem troszkę spraw rodzinnych, więc przekazałem sprawę menedżerowi Kannenbergowi. Pan Walasek otrzymał kontrakt, ale długo go nie odsyłał. Menedżer zadzwonił do niego z pytaniem "Grzegorz, dlaczego nie odsyłasz kontraktu" Odpowiedź była taka "oj, bo ja jeszcze się zastanawiam". Na dniach wykonaliśmy następny telefon, że jak chce, to niech idzie sobie do Rybnika. Nie będziemy się licytować i prosić. Niech pan Walasek robi sobie, co chce - podkreślił prezes.



Walasek to m.in. mistrz Polski - zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. Z reprezentacją sięgał też po Drużynowe Mistrzostwo Świata. Jego miejsce w zespole z Poznania zajął prawie dwa razy młodszy Szymon Szlauderbach. Trener Adam Skórnicki, mając do wyboru jeszcze Kevina Fajfera i Mateusza Tondera, zdecydował się na wychowanka Unii Leszno.