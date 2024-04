Mistrz Polski stracił spółkę skarbu państwa. Zmarzlik ucieknie?

Po wycofaniu się Grupy Azoty ze sponsorowania Unii Tarnów w klubie nastąpiło prawdziwe tąpnięcie. Nagle okazało się, że klub będący faworytem do wygrania Krajowej Ligi Żużlowej (druga liga) może w niej w ogóle nie wystartować. Ostatecznie jedzie, ale wciąż gorączkowo szuka sponsorów, by załatać budżet.

Motor Lublin już bez Grupy Azoty Puławy

Kilka dni temu doszło do wielu zmian we władzach rady nadzorczej GA Puławy. Odwołano członków zarządu Grupy. Delegowano członka rady do pełnienia obowiązków prezesa spółki.