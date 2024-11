Mistrz Polski skreślony z Grand Prix. W tle sesja pod wieżą Eiffla

Nominacje do dzikich kart na 2025 wywołały oburzenie. Znalazło się miejsce dla Jana Kvecha i Kaia Huckenbecka, outsiderów tegorocznego cyklu, natomiast całkowicie pominięto Polaków, choć dla wielu ekspertów i kibiców Maciej Janowski wydawał się być murowanym kandydatem do jazdy w Grand Prix.

Polak solidnie zapracował na brak nominacji

Jak się jednak dowiadujemy, Janowski solidnie zapracował na to, żeby dzikiej karty nie dostać. Kiedy ktoś wspomniał o Janowskim i podkreślił, że przecież w finale IMP wygrał z samym Bartoszem Zmarzlikiem, to padło stwierdzenie, że "to tylko mistrzostwa Polski". Reklama

Dokonującym wyboru nazwisko Janowski nie kojarzyło się też z brązowym medalem GP 2022. Kojarzyło się za to z absencją na Media Day przed startem sezonu 2024, gdzie punktem kulminacyjnym była sesja pod wieżą Eiffla. Rezerwowy Max Fricke przyjechał, a Janowski kompletnie to wydarzenie odpuścił. Najwyraźniej uznał, że skoro nie jest stałym uczestnikiem, to nie musi być. Ci, którzy podejmują decyzje potraktowali to jak afront.

Cudem uniknął płacenia 16,5 tysiąca euro grzywny

Kolejnego minusa Janowski dostał za trening przed Grand Prix Polski w Gorzowie, gdzie nie miał założonego odpowiedniego plastronu. Ktoś tego nie przypilnował i gdyby nie dyrektor cyklu Phil Morris, to Janowski dostałby 16,5 tysiąca euro finansowej grzywny.

Zmarzlik za coś takiego wyleciał z GP Danii 2023 w Vojens, ale po tamtym wydarzeniu zmieniono przepisy i określono, że za brak odpowiedniego stroju będą wyłącznie kary finansowe, bo wyrzucanie może wpływać na wynik sportowej rywalizacji.

Pierwszy w kolejce i tak był Dudek

A już poza wszystkim Janowski był dla organizatorów co najwyżej drugim Polakiem w kolejce. Pierwszym był Patryk Dudek. Choćby z tej racji, że jego sponsorem jest Monster, jeden z głównych sponsorów cyklu. Reklama

Janowski pretensje o to, że nie ma go w Grand Prix może mieć jednak głównie do siebie. Do Grand Prix Challenge nie awansował, nie wygrał cyklu Tauron SEC (to daje przepustkę do GP), a zastępując w Grand Prix 2024 kontuzjowanego Taia Woffindena jeździł w kratkę. Zaczął od 1 punktu w Gorzowie, skończył na 6 w finale GP w Toruniu. Na podium stanął tylko raz. Także tych sportowych argumentów nie dostarczył wystarczająco mocnych.

