Mistrz Polski rozleci się, jak domek z kart? Tego chcą prezesi [FELIETON]

KSM to taki przepis, który wymusza na klubach mocne kombinowanie przy budowie składu. Ustala się KSM dla drużyny i prezes z trenerem tak muszą dobierać zawodników (każdy z nich ma swój KSM wyliczony z ostatnich 3 lub 5 lat), żeby zmieścić się w limicie.

Teraz dla beniaminka zostają "odpady"

KSM ma trzech, może czterech zwolenników w gronie działaczy. Ponoć grupa rośnie, bo wielu prezesów zaczyna zdawać sobie sprawę, że Ekstraliga się betonuje i beniaminek wpada do tej ligi tylko na chwilę. Największym problemem beniaminka jest to, że w momencie, w którym zapewnia sobie awans, na rynku nie ma już praktycznie wolnych i dobrych zawodników. Ekstraligowcy działają na giełdzie na okrągło i wybierają co lepszych żużlowców. Dla beniaminka zostają "odpady".