Mistrz Polski przekazał ważną wiadomość. „Teraz dopiero wyleje się hejt”

Platinum Motor Lublin 4 listopada poinformował o przedłużeniu o 2 lata kontraktu z Bartoszem Zmarzlikiem. To mocna odpowiedź dla wszystkich tych, którzy chcą zabierać Motorowi spółki skarbu państwa wspierające finansowo klub. Mistrz Polski chwaląc się opiewającym na 6 milionów rocznie kontraktem z najlepszym zawodnikiem na świecie, niejako dał do zrozumienia, że kontrakty podpisane ze spółkami są ważne co najmniej do końca 2025 roku.