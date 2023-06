Mistrz Polski pręży muskuły. Apator rozjechany w Lublinie

Motor zaczął od mocnego uderzenia

Trzeba przyznać, że gospodarze od początku dali jasny sygnał, że chcą szybko zapomnieć o niepowodzeniach. Świetnie rozpoczęli mecz i już po czterech biegach wypracowali bezpieczną przewagę. Miejscowi od początku wyglądali na dobrze dopasowanych do własnego toru. To ważna informacja, bo w poprzednich meczach różnie z tym bywało. Niekiedy problemy miał nawet Bartosz Zmarzlik. Tym razem wyglądało to imponująco - nie tylko w wykonaniu naszego mistrza.