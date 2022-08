Mistrz Polski pogrążony przez swoje gwiazdy

Włókniarz Częstochowa - noty:

Bartosz Smektała 2. Najsłabsze ogniwo Włókniarza w tym spotkaniu, ale jego słabszy występ przechodzi bez większego echa. Kibice nie mają do niego pretensji, bo reszta zespołu tuszuje jego wpadki, a on sam wkrótce i tak odejdzie z powrotem do Unii.

Betard Sparta Wrocław - noty.

Tai Woffinden 2. Tor nie należał do najłatwiejszych, ale skoro inni zawodnicy potrafili sobie na nim radzić, to tym bardziej powinien robić to trzykrotny mistrz świata! Uślizg na drugim łuku, spowodowanie upadku kolegi z drużyny, niemożność wygrania ani jednego biegu - tak słabego nie widzieliśmy go chyba nawet w tragicznym jego wykonaniu początku sezonu.