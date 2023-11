Mistrz Polski podzielił się przykrą wiadomością. To był niezwykły człowiek

Nie chciał zostać w Lublinie

Adam Głowacz pochodził ze wsi Żurawica pod Przemyślem. Jako mały chłopak był pastuszkiem krów. Do Lublina przyjechał z nakazem pracy zaraz po ukończeniu studiów we Wrocławiu. Nie chciał tam zostać. Marzył, żeby przenieść się do Rzeszowa. Nie pozwolono mu. - Teraz to moje ukochane miasto mówił w rozmowie z lubelskie.pl, która została przeprowadzona z okazji jego 90. urodzin.