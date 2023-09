Mistrz Polski podjął decyzję. Wiemy, co z jego karierą

Gapiński to 41-letni żużlowiec, który wiele lat spędził w Ekstralidze, ale w ostatnich latach jeździł głównie na jej zapleczu (choć akurat sezon 2022 to starty w elicie, w barwach Arged Malesy Ostrów). To solidny ligowiec z wyrobioną marką na określonym poziomie. W przeszłości potrafił osiągać duże sukcesy. Ze Stalą Gorzów był złotym medalistą DMP, podobnie zresztą z Atlasem Wrocław i Polonią Piła. Ma mnóstwo innych medali, zdobył także brąz IMP w 2015. Były takie sezony, w których ocierał się także o szeroką czołówkę światową.