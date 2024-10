Mistrz Polski podejmie ryzyko. Rywale tylko zacierają ręce

Zdaniem wielu Motor Lublin miał w tym sezonie prawdziwy dream team. W zasadzie w tej drużynie próżno szukać było słabych punktów. Co prawda drużyna przegrała trzy mecze w sezonie, ale takie zadyszki zdarzają się najlepszym. Prezes Jakub Kępa w ostatnich tygodniach zrobiło wszystko, aby przekonać zawodników do dalszej współpracy. Efekt jest taki, że mistrzowie Polski za rok pojadą w niezmiennym składzie.

Motor może dopaść zmęczenie materiału

Zasadniczo różnie bywa z tym brakiem zmian w mistrzowskiej drużynie. Czasami, gdy zespół nie zostanie w porę przewietrzony, to coś się kończy. W tym roku przekonała się o tym Stal Gorzów, która konsekwentnie stawiała na te same nazwiska, które do tej pory gwarantowały sukces. Efekt tego jest taki, że klub nie zdobył w tym roku medalu, a przy okazji narobił sobie sporo problemów w związku z radykalnymi ruchami działaczy.

Inna sprawa, że w Lublinie za bardzo nie mieli z kogo zrezygnować. Mogło dojść naturalnie do jednej zmiany, bo na powrót do Bydgoszczy nastawiał się Wiktor Przyjemski. Polonia jednak nie awansowała, więc z planów wyszły nici. Taki junior to jednak skarb, więc w tym przypadku dla Motoru lepiej, że nie doszło do tej roszady.