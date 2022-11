Mistrz Polski podał ceny karnetów. Oglądanie Zmarzlika kosztuje

Tyle kosztowały karnety na mecze Motoru przed rokiem

Teraz Motor Lublin zafundował kibicom solidną podwyżkę

Jak porównamy ceny karnetów na sezon 2023, do tych z rabatem to faktycznie wychodzi nam kosmos. Teraz bowiem kibic będzie zmuszony zapłacić: 420 za karnet normalny (rok temu było 320, a z rabatem 192), 350 za ulgowy (rok temu 250, z rabatem 150), 175 za dziecięcy (rok temu 150, z rabatem 70) i 700 za trybuną krytą (rok temu 690, z rabatem 414).

Jeśli nie uwzględnimy rabatów to trzy z czterech rodzajów karnetów podrożały o 100 złotych. Jeśli weźmiemy rabaty pod uwagę, to mamy wzrost cen o 100 procent!

Kibiców Motoru Lublin boli brak rabatów i numerowanych miejsc

Oni też muszą się dołożyć do kontraktu Bartosza Zmarzlika

Poza tym Motor ma za rok dla swoich kibiców coś ekstra, czyli Bartosza Zmarzlika. 3-krotny mistrz świata dostał kontrakt na kilka milionów. Różne kwoty padają. Bez względu jednak na to, czy jest to sześć, czy siedem milionów, to sprawa jest prosta - ten rachunek trzeba z czegoś opłacić. Podwyżka cen karnetów pokazuje, że kibice też muszą się dorzucić do możliwości oglądania w akcji najlepszego żużlowca na świecie.