Mistrz Polski odpiera zarzuty. To w jego rękach jest przyszłość

Motor słynie z silnej młodzieży, jednakże nie są to ich wychowankowie. Przez ostatnie lata dysponowali bardzo mocną parą Lampart-Cierniak, a niedawno dołączył do tego grona Bartosz Bańbor. To właśnie 16-latek stworzy nowy duet z Wiktorem Przyjemskim. Kibice innych klubów pytają, gdzie są ich wychowankowie.

W jego rękach jest ich przyszłość

Mistrz Polski nie szkoli?

Nie ma co ukrywać, że na ten moment ciężko będzie takiemu wychowankowi przebić się do pierwszego składu. Trzecim w hierarchii tuż za Przyjemskim i Bańborem ma być Bartosz Jaworski, któremu w poprzednim roku udało się zdać licencję. W przypadku kontuzji to właśnie on będzie mógł wskoczyć do drużyny.