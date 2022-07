Mistrz Polski nie może się potknąć. Zwycięstwo załatwi sprawę

Sezon zasadniczy w PGE Ekstralidze błyskawicznie zmierza ku końcowi, a my wciąż nie znamy szóstej drużyny, która pojedzie w fazie play-off. Do upragnionego miejsca w najlepszej szóstce może w niedzielę przybliżyć się Betard Sparta Wrocław. Mistrzowie kraju muszą tylko albo aż pokonać na wyjeździe Fogo Unię Leszno, co do tej pory udało się tylko jednej ekipie.