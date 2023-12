Mistrz Polski nie może być już silniejszy? Tylko ten zawodnik byłby wzmocnieniem

Krzystyniak o kadrze Motoru: Tylko Janusz Kołodziej byłby wzmocnieniem

Patrząc tylko na same średnie biegowe w PGE Ekstralidze, zawodnika do zmiany można rozpatrywać tylko na pozycji obcokrajowca. Lepsze wyniki od Jacka Holdera i Fredrika Lindgrena (o Szwedzie mówiło ostatnio nawet były zawodnik Motoru Dariusz Stenka) w 2023 roku osiągnęło kilku żużlowców z zagranicy. Nasz rozmówca zwrócił jednak uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, o której czasami można zapomnieć. - Idąc do tak mocnej drużyny, jak Motor Lublin, każdy musi liczyć się z tym, że jego poziom i zdobycz punktowa poleci mocno w dół - dodaje.



Żużlowcy zarabiają, zdobywając punkty, a o te punkty w Motorze jest trudniej niż w innych drużynach. - Naprawdę nie widzę takiego zawodnika, który mógłby wzmocnić lubelską drużynę. Kołodziej to pewniak, ale nie sądzę, że popełniłby taki błąd. Chodzi o to, że w tak mocnym zespole zawsze w parze ma się bardzo silnego kolegę plus przynajmniej jednego w drużynie przeciwnej. Wtedy ciężko o punkty - podkreśla Krzystyniak.



Znamy już terminarz PGE Ekstraligi na 2024 rok. Lublinianie drogę do trzeciego mistrzostwa Polski z rzędu rozpoczną 14 kwietnia w Grudziądzu.