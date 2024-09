Mistrz Polski na wylocie. Zapłaci za brak lojalności, już mają zmiennika

Jeszcze kilka dni temu Andrzej Lebiediew był tylko straszakiem na Szymona Woźniaka. Ebut.pl Stal Gorzów puściła do mediów informację, że interesuje się Łotyszem, że ten był w domu prezesa na rozmowach, żeby zmobilizować Woźniaka do lepszej jazdy. Efekt był odwrotny od zamierzonego.

Nikt mu jeszcze nie powiedział. Woźniak w zawieszeniu

Woźniak co prawda kupił silniki od czterech najlepszych tunerów i na ostro zabrał się do testów, ale to nie pomogło. W ostatnim meczu, w półfinale PGE Ekstraligi z Betard Spartą Wrocław zrobił tylko 1 punkt na Francisie Gustsie. Taki wynik, to kompromitacja dla zawodnika , który ma na koncie tytuł mistrza Polski i jest uczestnikiem cyklu Grand Prix.

Na trenera Chomskiego mógł liczyć

Po zwolnieniu Chomskiego sprawy potoczyły się szybko

Woźniakowi jeszcze nie powiedziano, że traci pracę, bo choć media huczą o zatrudnieniu Lebiediewa, to Stal oficjalnie o niczym nie poinformowała. Los Woźniaka jest jednak przesądzony i to pomimo kontraktu ważnego do końca 2025. Bardzo wysokiego kontraktu (spekuluje się, że opiewa on na 1,2 miliona złotych i 12 tysięcy za punkt) i to też jest dla Stali problemem. W Gorzowie głośno mówi się, że Woźniak nie jest wart tych pieniędzy.