Mistrz Polski na tym stracił. To ich największa bolączka

Szok. Motor ma 100 proc. zajętości stadionu i jest... czwarty

Motor jest klubem, który w sezonie 2023 może pochwalić się wypełnieniem stadionu w 100 proc. (9 302). Wystarcza to jednak tylko do zajęcia czwartego miejsca pod względem frekwencji, bo większe obiekty mają trzy inne kluby: Betard Sparta Wrocław (13 492), ebut.pl Stal Gorzów (11 061) oraz Tauron Włókniarz Częstochowa (10 214). W nawiasach została zaprezentowana średnia frekwencja, a nie jej rekord na jednym meczu.



Niezależnie od klasy rywala, w Lublinie obiekt pęka w szwach. Do tego stopnia, że trudno byłoby wbić szpilkę. Praktycznie 100 proc. zajętością stadionu mogą poszczycić się w Krośnie (98.99 proc.) oraz we Wrocławiu (98.66 proc.). W pozostałych ośrodkach waha się to między 51 a 78 proc.) Kibice wracają na stadiony, co tylko może cieszyć.