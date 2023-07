Mistrz Polski ma kłopoty przez „gościa z klatki”. Prawnik nie zostawia złudzeń

Łukasz Klimczyk, mecenas reprezentujący interesy ROW-u Rybnik w sprawie Dominika Tymana, wysłał Motorowi Lublin wezwanie do zapłaty pieniędzy należnych za transfer zawodnika. W tym przypadku chodzi o ekwiwalent za wyszkolenie za 3 lata jazdy Tymana w ROW-ie. Przepisy stanowią, że jeśli jakiś klub pozyska juniora mające ważny kontrakt z kimś innym, to musi zapłacić ekwiwalent.

ROW domaga się od Motoru dużych pieniędzy

Zawodnik miał zawarty kontrakt z Klubem Sportowym ROW Rybnik S.A. i reprezentował jego barwy klubowe w sezonach 2019, 2020 i 2021, a następnie zawarł kontakt z Speedway Lubin S.A.. Dowodem potwierdzającym jest między innymi komunikat GKSŻ potwierdzający go w nowych barwach

- W związku z wyżej wymienioną sytuacją mój mocodawca stoi na stanowisku, które przed wystosowaniem wezwania zostało potwierdzone przez organy PZMot, że ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika jest mu należny i wobec braku woli polubownego zakończenia sprawy, zdecydował się na wystosowanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem kancelarii. W przypadku braku polubownego zakończenia sprawy zostanie rozważone skierowanie przedmiotowej sprawy do Trybunału PZMot - czytamy dalej w mailu, jaki dostaliśmy od prawnika.

W Motorze sądzili, że rozwiązanie kontraktu kończy temat

Działacze Motoru w ogóle nie chcę komentować sprawy, a skoro rozwiązali kontrakt z Tymanem, to znaczy, że nie mają ochoty za niego płacić. Najpewniej w ogóle nie wiedzieli, że żużlowiec ma kontrakt z ROW-em i tylko dlatego postanowili dać mu zatrudnienie. Gdy sprawa wyszła na jaw, skreślili go z listy.

W ROW-ie uważają jednak, że zerwanie kontraktu, który był wcześniej potwierdzony przez GKSŻ daje im podstawę do roszczeń. W ciemno można obstawić, że jeśli Motor nie podejmie rozmowy o jakiejś formie rekompensaty, to sprawa trafi do Trybunału.