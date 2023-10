Mistrz Polski kupił "złote dziecko"! Wielka bomba transferowa

Przyjemski był na celowniku prawie wszystkich klubów

To wielka szansa dla ich nowego zawodnika. Kibice zwrócili uwagę na dwie rzeczy



Wydaje się, że lublinianie wcale nie odczują przejścia do grona seniorów Mateusza Cierniaka. Para Przyjemski - Bańbor powinna być najmocniejsza w całej PGE Ekstralidze. Motor będzie zdecydowanym faworytem do zdobycia trzeciego złota z rzędu, bo na pozycjach juniorskich będzie dysponował znacznie lepszymi zawodnikami od tegorocznego finalisty - Betard Sparty, która wciąż szuka juniorów. Do Wrocławia miał trafić Jakub Krawczyk, jednak ten zawodnik zdecydował się na przedłużenie kontraktu w Arged Malesie Ostrów.



Odejście Przyjemskiego to bardzo wielka strata dla klubu z Bydgoszczy. Od dwóch lat Polonia była wręcz uzależniona od tego młodzieńca, w tym sezonie zwłaszcza, bo kompletnie zawiodła formacja seniorska. 18-latek zakończył sezon przedwcześnie z powodu poważnej kontuzji odniesionej podczas finału MIMP w... Lublinie. Jego absencja w dwumeczu półfinałowym z ROW-em Rybnik zaważyła o braku awansu bydgoszczan do finału. Po ostatnim ligowym meczu Przyjemski wyszedł na murawę, aby podziękować kibicom za trzy lata. Informując o odejściu, płakał.