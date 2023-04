Mistrz Polski już zaczął polowanie? Zmarzlik będzie miał kolegę

Sprawa oferty dla Vaculika jest znana od grudnia

O tym, że Martin Vaculik ma oferty, pisaliśmy już w grudniu. W styczniu Remigiusz Turek, sponsor i przyjaciel żużlowca potwierdził w rozmowie z nami, że ma on propozycje z innych klubów. - Ma, wiem o tym. Będziemy się temu wszystkiemu przyglądali i zobaczymy, co z tego wyjdzie - powiedział nam Turek.

Vaculik już kiedyś był na celowniku Motoru

Poza wszystkim taki zawodnik, jak Vaculik idealnie pasuje do drużyny. Jest bezkonfliktowy, a na dokładkę bardzo skuteczny. Dla atmosfery i dla wyniku to jest świetne rozwiązanie. Więc jeśli Motor dogra Vaculika, to z pewnością będzie to zmiana na lepsze.

Nie wiadomo, co na to ebut.pl Stal Gorzów, obecny pracodawca Vaculika. Dotąd prezes Waldemar Sadowski raczej bagatelizował informacje o możliwej utracie gwiazdy. W ogóle żartował w mediach na temat podchodów transferowych innych klubów. To jednak można tłumaczyć tym, że prezes jest postacią świeżą, więc jeszcze nie wie, jak wygląda transferowa giełda. Jeśli szybko nie włączy się do gry o Vaculika, to za chwilę będzie musiał szukać zastępcy.