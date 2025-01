Mistrz Polski dopiął swego. Państwowy gigant zostaje na dłużej

Jakub Kępa, prezes Motoru Lublin dopiął swego - spółka skarbu państwa Orlen pozostaje w nazwie drużyny na kolejne dwa lata. Oznacza to, że do kasy klubowej nadal będzie trafiał okrągły milion złotych rocznie za sponsoring tytularny. Choć ubiegłoroczny budżet mistrzów Polski wynosił około 25 milionów, klub wciąż nie był najbogatszy w PGE Ekstralidze, ustępując miejsca Betard Sparcie Wrocław. I w najbliższym czasie to się raczej nie zmieni. Rok temu współpracę z Motorem zakończyła Grupa Azoty Puławy, a teraz zapowiadają się kolejne odejścia.