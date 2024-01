Mistrz Polski będzie miał kłopoty. Były prezes zdradził. Szykuje się awantura

Motor i Falubaz miałyby teraz największe kłopoty

Gdyby przepis miał wejść teraz, to duży problem miałyby Platinum Motor Lublin i Enea Falubaz Zielona Góra. Żaden z tych klubów nie będzie miał w składzie choćby jednego wychowanka na pozycji juniora. Trudno powiedzieć, czy za rok coś się zmieni. Nawet jeśli, to odbije się to na jakości. W tej chwili Motor może wystawić duet Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor. Za rok to nie będzie możliwe, bo żaden z nich nie jest wychowankiem.