Mistrz pokazał drastyczne zdjęcia. To co pisze też budzi niepokój

- Pytacie co z Taiem? Przeszedł operację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Dziękujemy Dr Adamowi Domanasiewiczowi i całemu zespołowi szpitala. Tai rozpoczyna rehabilitację. Teraz walka z czasem - czytamy na mediach społecznościowych Betard Sparty.

Krótka informacja od mistrza z serią zdjęć. Jedno jest drastyczne

Jedno ze zdjęć wygląda dość paskudnie. Widać na nim rozciętą dłoń i blachę zespalającą złamaną kość. Pozostałe fotografie już nie są drastyczne. Jak się jednak przeklika całość, to pierwsza myśl, jaka przychodzi, jest taka, że on prędko do jazdy nie wróci.

Bez Woffindena Sparcie będzie ciężko awansować do finału

Woffinden pisze o kilku tygodniach i to nie brzmi dobrze. Bo jeśli tak będzie, to Taia Woffindena nie tylko nie zobaczymy w półfinałowym meczu z For Nature Solutions Apatorem Toruń, ale i też w finale, do którego Sparta bardzo chce awansować. A czy to się uda? Bez Taia będzie ciężko. Na szczęście nic nie stało się Artiomowi Łagucie, choć i on wrzucił niepokojące zdjęcie po poniedziałkowych zawodach w Anglii.