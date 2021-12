Mistrz podwyższył ceny, ale kibicom to nie przeszkadza

Jak tłumaczą we wrocławskim klubie, posiadacze karnetów mogą liczyć na wiele korzyści. Przede wszystkim - całoroczna wejściówka jest do kupienia za równowartość pojedynczych biletów na 6 spotkań. Oznacza to, że karnetowicze obejrzą jedno ze spotkań w fazie zasadniczej niejako gratis. Ponadto, nie muszą oni obawiać się, że inni fani zdążą wykupić ich ulubione miejsca. Krzesełko czeka na karnetowicza przed każdym meczem.

Na Grand Prix też będzie łatwiej

Co więcej, gdy Stadion Olimpijski przeżywać będzie największe oblężenie, a więc podczas spotkań fazy play-off i turniejów Grand Prix, karnetowicze będą się cieszyć pierwszeństwem zakupu wejściówek na owe zawody. Nie muszą oni bać się, że będą musieli spoglądać na te historyczne chwile z perspektywy telewizora.

Betard Sparta zapewnia także, iż zdecydowanie się na karnet jest opcją zapewniającą o wiele większą wygodę. Kibic nie musi wówczas pamiętać o terminach sprzedaży biletów na poszczególne spotkania, ani spędzać czasu w kolejkach do kas.

Wreszcie, każdy karnetowicz raz w sezonie może przekazać swoją imienną wejściówkę innej osobie. Kiedy wyjedzie na urlop, to jego miejsce może zająć krewny bądź przyjaciel, może nawet osoba, która nigdy wcześniej nie była na żużlu. Nie trzeba więc obawiać się czy aby na pewno będzie się w stanie w pełni wykorzystać karnet.

Karnety można kupować za pośrednictwem strony bilety.wts.pl, a w każdą środę w godzinach 15-19 również stacjonarnie, w kasach klubu.

Betard Sparta sprzedała 1000 karnetów w 15 minut

Ceny karnetów zróżnicowane są nie tylko ze względu na rodzaj trybuny, ale także różnego rodzaju ulgi. Poza wejściówkami normalnymi dostępne są także ulgowe (przeznaczone dla młodzieży w wieku 16-24 lat i seniorów starszych niż 65), a także oznaczone jako "Junior" dla najmłodszych kibiców, którzy nie skończyli jeszcze 16 lat.

Podobnie jak w zeszłym sezonie, najtańszy karnet Junior na trybunę wschodnią kosztuje 60 złotych. Większość cen w pozostałych kategoriach i na innych trybunach doświadczyła jednak podwyżki. Niemal każda z nich jest o 30 złotych wyższa w stosunku do mijającego roku. Kibicom mistrza Polski najwyraźniej w niczym to jednak nie przeszkadza, bo już w ciągu pierwszych 15 minut zamkniętej sprzedaży kupiono aż 1000 karnetów.