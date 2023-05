Mistrz podglądał wielkiego rywala. Grozi mu kara?

Artiom Łaguta zamieścił na Instagramie filmik, na którym widać, jak podczas meczu Platinum Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław Bartosz Zmarzlik ubrany w kask podchodzi do boksu Rosjanina i przez krótką chwilę spogląda na motocykl. - Ciekawe, co tam jest? - napisał w poście żużlowiec oznaczając polskiego mistrza świata.

Czy Zmarzlikowi grozi kara?

Całe zdarzenie trwa dosłownie kilka sekund. Nie wiemy, co Zmarzlik zdążył wówczas zobaczyć i czy faktycznie mowa o podglądaniu. Filmik wywołał jednak niemałe poruszenie, bo akurat w tym spotkaniu Bartoszowi wyjątkowo się nie wiodło. Chodzi o czwartkowy mecz Motoru Lublin, który był zarazem debiutem Polaka w nowej drużynie przed własną publicznością.

Gospodarze przegrali ostatecznie 46:44, a Zmarzlik zdobył zaledwie 7 punktów. Był to jego najsłabszy występ w PGE Ekstralidze od niepamiętnych czasów. Żużlowiec błądził i miał duże problemy ze spasowaniem się z lubelskim torem. Być może ten fakt wpłynął na to, że wielu kibiców negatywnie oceniło zachowanie polskiego mistrza. - Mój respekt do Zmarzlika spadł niewyobrażalnie - napisał jeden z fanów, a jeszcze inny ironizował. - Zmarzlik szpieg z krainy dreszczowców.