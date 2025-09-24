Mistrz otarł się o śmierć. "Zginąłbym w karetce, gdyby nie helikopter"

Złamany kręgosłup TH9 zespolony i przykręcony do TH8 i TH10, utrata 3 litrów krwi po transfuzji, Zwichnięty oraz rozbity prawy łokieć, 12 złamanych żeber oraz przebite płuco, złamana lewa łopatka i zwichnięty lewy bark - to lista obrażeń Taia Woffindena spowodowana jednym upadkiem podczas sparingu w Krośnie, gdzie Cellfast Wilki mierzyły się z Texom Stalą Rzeszów. To był wypadek, który zmroził cały świat żużla.

Tai Woffinden był bliski śmierci. Decydowały o tym minuty

- Helikopter przyleciał po 20 minutach, zaczęli wlewać we mnie środki przeciwbólowe. Powodem wypadku było podniesienie dmuchanej bandy, nie była odpowiednio przymocowana. Myślałem, że złamałem obie nogi, ale jedna prawdopodobnie tylko mi zdrętwiała. Nie widziałem żadnej z moich rąk. To był jeden wielki ból. Powtarzałem po polsku "boli, boli, boli" - wyznał Woffinden w rozmowie z Marcinem Musiałem na jego kanale, na platformie Youtube.

- Możesz umrzeć po utracie 2,5 litra krwi. Powiedzieli mi w szpitalu, że straciłem trzy litry. Istniało duże prawdopodobieństwo, że umrę. Gdybym był w karetce, umarłbym na skutek utraty krwi - opowiadał 3-krotny mistrz świata. Upadek ten był szeroko komentowany w mediach, a temat bezpieczeństwa dostał miano kluczowego. Po tym upadku, ze sparingu w Rybniku zrezygnowała Unia Leszno, której zawodnicy mieli zastrzeżenia, co do poziomu wkopania bandy.

Żona Woffindena to prawdziwy anioł. Bez niej jego życie byłoby zupełnie inne

- Faye dowiedziała się o wypadku, będąc w Australii. Wsiadła prosto w samolot, oddała dzieci rodzicom, a dwie godziny później wsiadła w samolot do Polski. Moja mama przyjechała, żeby wesprzeć Faye, a ona wspierała mnie. Dobrze było być w tym czasie razem - mówiła legenda Betard Sparty Wrocław o kulisach zdarzenia.

- Ona jest niebywała. Naprawdę nie potrafię tego opisać słowami. Ludzie widzą tylko 1% mojego życia, które publikuję w mediach, albo kiedy występuję w telewizji. Nie mógłbym żyć swoim życiem, gdyby nie było w nim Faye. Jest wspaniałą matką naszych dzieci - szczerze wyznał. Brytyjczyk wziął ślub z Faye Cupitt w 2016 roku, kiedy na koncie miał już dwa mistrzowskie tytuły. To oznacza, że w przyszłym roku czeka ich 10. rocznica małżeństwa.

Tai Woffinden się nie poddaje. Wróci do rywalizacji

Mimo kilku straszliwych kraks w trakcie kariery i otarciu się o śmierć, Woffinden nie zamierza rezygnować z ukochanej dyscypliny. Wielki mistrz podpisał 2-letni kontrakt z Moonfin Malesą Ostrów Wlkp. Jazda w Metalkas 2. Ekstralidze ma pomóc odbudować formę, jaką zachwycał kibiców w przeszłości. Brytyjczyk ma ambicję, by w przyszłości wrócić do PGE Ekstraligi i pokazać niedowiarkom, że nie można mu kończyć kariery, jeśli ktoś ma to zrobić, to tylko on - i to na własnych zasadach.

