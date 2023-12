Mistrz kraju płakał przez brutalny regulamin. Dostał ostatnią szansę

Mistrz Szwecji musiał zejść do II ligi

Po sezonie 2020 wszyscy działacze musieli znaleźć miejsce w swoich składach dla zawodników U24. To zamknęło drogę do elity choćby Wiktorowi Kułakowowi czy Rohanowi Tungate'owi, spowodowało też zejście do niższej klasy rozgrywkowej takiej gwiazdy, jak Niels K. Iversen i Michael Jepsen Jensen. Podobnie było w ówczesnej I lidze, gdzie zabrakło miejsca m.in. dla Thorssella. Szwed wówczas narzekał na regulamin, ale nie pozostało mu nic innego, jak tylko podpisać kontrakt dopiero na trzecim pułapie rozgrywkowym.



Dla żużlowca, który jeszcze dwa lata wcześniej ścigał się wśród najlepszych (w Falubazie Zielona Góra), był to spory cios. Thorssell schodził do drugoligowego OK Bedmet Kolejarza Opole z celem awansu i szybkim powrotem do I ligi. Przez dwa lata zespół nie potrafił wygrać ligi. Dość szybko żużlowiec porozumiał się z Texom Stalą Rzeszów, która budowała dream team. Tutaj misja awansu już się powiodła.