Mistrz kraju da im potrzebny impuls?

Patryk Głowacki Żużel

Lokomotiv Daugavpils chce odbić sobie rozczarowujący sezon 2021. W okienku transferowym klub skupił się na wymianie zagranicznych zawodników. Najciekawszym sprowadzonym nazwiskiem jest Adam Ellis. Choć w Rzeszowie Brytyjczyk zawiódł, to jednak zaliczył on niezły sezon, wieńcząc go indywidualnym mistrzostwem Wielkiej Brytanii. Czy taki sukces pozwoli zawodnikowi stać się liderem w polskiej lidze?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Wygrani i przegrani transferowej giełdy. WIDEO INTERIA.TV